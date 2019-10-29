مخطط عام لتطوير كورنيش النيل والميادين والسوق السياحي في أسوان

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان جلسة مفتوحة للحوار المجتمعى بقاعة عروس النيل شملت ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع الأسوانى .



وذلك فى أجواء من المصارحة والشفافية وتحقيقًا للتواصل الجماهيري مع القضايا العامة ومطالب المواطنين .



وحضر فعاليات الجلسة كل من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ونواب البرلمان ياسين عبد الصبور وعامر الحناوى وحسن سيد خليل ، بالإضافة إلى الدكتور عبد العزيز فاروق رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأيضًا بعض القيادات التنفيذية .



وعقب عرض مشروعات التطوير الجارية ومنها مشروع تطوير كورنيش النيل القديم أستمع محافظ أسوان لأراء ومقترحات الحضور والتى أعربت عن مخاوفها من تسبب مشروع الكرفانات المقترح على الكورنيش فى خلق العشوائية وإنتشار الإشغالات وخاصة أن طريق الكورنيش يمثل أيقونة المحافظة ويعتبر واجهة حضارية وتتفرد به بين مختلف محافظات الجمهورية .



وعقب إبداء هذه الأراء والمقترحات أكد اللواء أحمد إبراهيم على أن مشروع الكرفانات تحت الدراسة وسيتم تركيبها فى المواقع التى لا تسبب أى تشويه بصري بكورنيش النيل ، كما أنه تم وضع مخطط عام لتطوير كورنيش النيل وغيره من الميادين والسوق السياحى بالتعاون مع الأكاديمية العربية يشمل وضع برجولات طبقًا للتصميم الفرعونى تضم مقاعد خشبية جديدة بشكل جمالى لا يتسبب فى وجود أى عوائق تحول دون رؤية البانوراما الطبيعية لنهر النيل الخالد .



وأشار المحافظ إلى أن هناك حرص من المحافظة للتعاون والتنسيق المستمر مع الأكاديمية العربية وجامعة أسوان كمؤسسات علمية استشارية من أجل تحقيق هذه المشروعات للأهداف المرجوة منها وخاصة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى ورفع جودة الخدمات الجماهيرية المقدمة له .



وطالب محافظ أسوان بضرورة التفاعل الإيجابى مع الظواهر السلبية بالتعاون مع مجلس المدينة والمحافظة للحد منها وخاصة تحديات النظافة العامة والحنطور والتوك توك والإشغالات من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى والتى من المزمع استضافتها للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية ومنها منتدى السلام والتنمية المستدامة الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف ديسمبر القادم .