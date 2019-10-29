صاحب سوابق.. رئيس جامعة سوهاج يوقف أستاذ عن العمل بعد التحرش بطالبة.. تفاصيل

تقدمت طالبة بكلية التجارة جامعة سوهاج ببلاغ لنيابة قسم ثان سوهاج، تتهم فيه استاذ فى الكلية بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم في الاتهام المنسوب اليه.



وأصدر الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قرارا علي خلفية بلاغ الطالبة بايقاف "ح.ص" استاذ بكلية التجارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه.



وجاء قرار رئيس الجامعة عقب ورود استدعاء للمذكور من قبل النيابة العامة علي خلفية بلاغ الطالبة، وكلف رئيس الجامعة باجراء تحقيق في الواقعة داخل الجامعة.



وأشارت مصادر خاصة من داخل كلية التجارة بسوهاج، أن المتهم سبق اتهامه في واقعة مماثلة داخل كلية التجارة حيث قدمت طالبة بالفرقة الثانية شكوي ضده بعد أن تحرش بها لفظيا اما زملاءها مما اثار حفيظة الطلاب ونظموا وقفة احتجاجية امام كلية التجارة في عام 2014.



واصدر الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة السابق قرارا بايقافه عن العمل علي خلفية اتهام الطالبه وقرر استبعاده من أعمال تدريس المقرر الدراسي الخاص بالفرقة الثانية بقسميها العربي والانجليزي بالكلية .



جدير بالذكر ان المتهم سبق فصله لمدة عامين بعد اتهامه بالتلاعب بأوراق الإجابة الخاصة ببعض الطلاب، وعاد للعمل مرة أخري بحكم قضائي.

