بعد إجراء جراحة الصليب.. خبر سار لجمهور الأهلي بخصوص محمد محمود.. تفاصيل

يغادر محمد محمود، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة القادم، بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء.





ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب المرحلة الأولى من التأهيل عقب خروجه من المستشفى وتستمر حتي يوم ٢٠ نوفمبر القادم على ان يعود بعدها للقاهرة لخوض المرحلة الثانية من مراحل العلاج والتأهيل .





وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مران الفريق، وأمر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بسفره إلى المانيا لتلقي العلاج اللازم.





وبالفعل غادر اللاعب القاهرة الي ألمانيا وخضع لفحوصات طبية دقيقة وأجرى بعدها جراحة الرباط الصليبي بنجاح صباح اليوم الثلاثاء حيث استغرقت الجراحة ساعة وربع.