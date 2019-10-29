فعلت ما يمليه علي ضميري المهني.. ضياء رشوان يفجر مفاجأة مدوية حول أزمة الزمالك

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين فعلت ما يمليه علي ضميرى المهني في حماية كيان نقابة الصحفيين فى أزمة نادى الزمالك.



وأكد رشوان فى تصريحات قبل بدء اجتماع مجلس النقابة أن القرار الأول والأخير يعود إلي المجلس وليس في شخصه وأنه سيطرح كافة الخطوات التى حدثت فى الواقعة وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب فى هذا الشأن.



وسيعرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان، خلال اجتماع المجلس آخر مستجدات الأزمة مع رئيس نادي الزمالك وخصوصا الجهود الأخيرة للصلح وكذلك الخطاب الذي تلقاه من رئيس النادى الذى أكد خلاله قانونية العضويات الاستثنائية.



ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة، وملف الإسكان، وشئون القيد، واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة، والروابط، كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشئون المبنى، وشئون الموظفين، واللجان، وما يستجد من أعمال.