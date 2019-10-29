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أخبار العالم

للمرة الرابعة..البرلمان البريطاني يدرس إجراء انتخابات مبكرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:11 م
صدى البلد
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حسام رضوان
بدأ مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مناقشة مقترح لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل، في محاولة رابعة من رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وبحسب "يورو نيوز"، تقترح الحكوم البريطانية إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر المقبل، فيما يفضل حزبان من المعارضة الليبرالي الديمقراطي والحزب القومي الاسكتلندي، أن يكون موعدها في 9 ديسمبر المقبل.

وأضافت أن حكومة جونسون ترى مشكلة لوجيستية في إقامة الانتخابات في 9 ديسمبر، وتنتظر اقتراحات بمواعيد أخرى.

ويحتاج مقترح حكومة جونسون لإقامة الانتخابات المبكرة موافقة ثلثي البرلمان، الذي يضم 650 عضوا.

وكان البرلمان قد رفض أمس الاثنين، الدعوة الثالثة لجونسون لإقامة انتخابات مبكرة.
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