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سيارات

60 عاما من الاختبارات.. مرسيدس ستعرض تاريخها في عوامل الأمان

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:21 م
اختبارات أمان مرسيدس
اختبارات أمان مرسيدس
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خالد محيي الدين
بثت مرسيدس بنز عبر قناتها علي اليوتيوب مقطع فيديو يرصد تاريخ الشركة في اختبار حادث التصادم علي مدار ٦٠ عاما.

بدأت الشركة في ذلك الاختبار منذ ١٩٥٩، منذ ذلك الحين بدأت الشركه في تعلم مهارات اكبر في تطبيق معايير الامان.

لتنطلق بعد ذلك فكرة وضع الربوت المحاكي لجسد الانسان داخل السياره للتعرف علي مواضع الضعف و الاصابة التي قد تلحق بالركاب.

وعرض الفيديو تطورا لتلك الاختبارات والتي انتقلت من التصادم الامامي المباشر لقلب السياره من حافة عاليه، لمحاكاة انقلاب السيارة.

ليتم تطوير معدلات الامان داخل السياره وخارجها تزامنا مع تطور اختبارات الامان.
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