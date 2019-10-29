في حال تعرضك لحادث صلّح سيارتك بنفسك .. حيل بسيطة تغنيك عن الذهاب للسمكري .. بالفيديو

يحرص محبو السيارات على بقاء سياراتهم نظيفة والحفاظ على هيئتها وبدون أي حوادث أو صدمات ولكن البعض منا يتعرض لتصادم بسيارته لأسباب خارجة عن إرادته.



فإن تعرضدت لحادث لا تقلق سنستعرض في هذا الفيديو أكثر من طريقة لإصلاح سيارتك بنفسك دون الحاجة للذهاب لفني أو مركز صيانة أو سمكري وعودتها كما كانت قدر المستطاع وهذه الطرق ستدعمك في تخطي تلك المشاكل وحينها لن تحتاج إلى تبذير وإهدار الأموال عند الفنيين.