بتهم ارتداء ملابس داخلية بالشارع.. حملة أمنية ضد مخالفي الذوق العام بمكة

شنت السلطات السعودية في العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء حملة لضبط مخالفات الذوق العام.



انتشرت قوات الشرطة في عددٍ من المواقع لممارسة مهامها الاعتيادية، وتمكنت من إيقاف عددٍ من المخالفين للذوق العام بمكة المكرمة.



وتمثلت غالبية مخالفات المضبوطين في ارتداء ثوب النوم في الأماكن العامة، ومنها «شورت» فوق الركبة، وملابس داخلية، إضافة إلى رفع أصوات الموسيقى.



وأوضح المصدر أنه يتم تسجيل بياناتهم عن طريق الهوية الوطنية، وتحرر لهم مخالفة حسب جدول المخالفات الصادر من وزارة الداخلية.

