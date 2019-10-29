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رياضة

مفاجأة.. 4 نجوم في ريال مدريد لا يرحبون باستمرار زيدان.. تعرف عليهم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:27 م
زيدان
زيدان
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أحمد هاني
يعاني ريال مدريد من أزمة على مستوي الفريق الأول تحت قيادة زيدان، حيث فاز بشق الأنفس على جلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا بعد فشله في حصد نقطة واحدة فى اول مباراتين، إضافة إلى الخسارة في الليجا من مايوركا.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "دون بالون" الإسبانية نقلًا عن "Sport360" فإن هناك 4 لاعبين لا يرغبون في استمرار زيدان مع الفريق الملكي على رأسهم الويلزي جاريث بيل وفرانشيسكو إيسكو إضاقة إلى البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، حيث أصبح نادر المشاركة بعد أن تألق العام الماضي.

وجاء رابعًا الكولومبي خاميس رودريجيز الذي يعاني هو الأخر من قلة المشاركة أساسيًا خلال المباريات الماضية .

وتسببت الارتباطات الدولية في تفاقم أزمة الإصابات لدى الريال بإصابة جاريث بيل ولوكا مودريتش لينضما لتوني كروس المصاب قبل فترة التوقف التي أرهقت كاسيميرو وفيدي فالفيردي.
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