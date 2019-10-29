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فيديو يوثق وحشية الجيش التركي في التعامل مع السوريين الهاربين لتركيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:43 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو يوثق وحشية الجيش التركي في التعامل مع السوريين الهاربين لتركيا.

وأوضح "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لديه فيديو لا يمكنه عرضه يؤكد أن الدواعش وما يقوموا به يعتبروا تلاميذ في مدرسة تركيا، مشددًا على أن الأتراك أساتذة في التعذيب، موضحًا أن هذا الفيديو لجنود أتراك يقوم بقطع ركاب عدد من الأكراد بعد ضربهم بالنار، ووصفهم بالكلاب.

وشدد، على أن عرض هذا الفيديو، مخالف للقواعد المهنية والاخلاقية، مناشدًا من يريد مشاهدة الفيديو للتواصل معه لإرساله لهم عبر الخاص، مؤكدًا أن "أردوغان" يجب محاكمته أمام الجنائية الدولية.

وأذاع مقطع فيديو لنائب تركي معارض يعرض بالأدلة كيف دعم أردوغان عناصر في تنظيم القاعدة، وعلاقته التي بها نفاق مع أمريكا.
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