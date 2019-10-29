نشأت الديهي: الفترة الحالية هي الأفضل للعلاقات المصرية الألمانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم وزير الخارجية الألماني.



وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أفضل فترة للعلاقات المصرية الألمانية في الفترة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع، أن ألمانيا والمستشارة الألمانية دائمًا ما تشيد بمصر في الاصلاح الاقتصادي وبالتجربة المصرية في التعليم وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.



وأوضح "الديهي"، أن الرئيس السيسي، تباحث مع وزير الخارجية الألماني حول الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وتوافق الجانبين على ضرورة حل الأزمة الليبية وفقًا لأسس تؤدي للحفاظ على وحدة الدولة الليبية.