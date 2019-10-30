«يكتب الأسماء على حبات الأرز والمكرونة».. وظيفة محمد عيد شهيد قطار طنطا.. فيديو وصور

حارة ضيقة تراها من طابق علوي ليست إلا شارع مملوء بالسواد، عشرات المباني المتجاورة اكتسى جسد نساؤها بملابس سوداء، يخيم على ملامح الجميع فيها الحزن، رجال في عمر الشباب يخيل لك أنهم عجزة.. زادهم الحزن سنوات على عمرهم، بسبب وفاة محمد محمد عيد عبدالحميد الذي أجبره الكمسري بقطار الإسكندرية رقم 934 على أن يقفز هو وصديقه أحمد سمير لأنهما لا يحملان التذكرة.





يقع منزل «شهيد التذكرة» بعد عدة مبانى على الجانب اليمين في شارع بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة، تواجد «صدى البلد» في الطابق الرابع وهي شقة محمد التي كان يعدها طوال سنوات للزواج بها، درجات رخامية باللون البني تقود إلى شقة محمد التي محى التراب معالمها، السقف باللون الأبيض، والجدران ما زالت بالأسمنت الرمادي وعلى اليمين بعض مستلزمات المطبخ الذي كان يستعد محمد لاستكمال تركيبها.





زين "عيد" الشقيق الأكبر للراحل محمد ما زال مصدوما في وفاة شقيقه الأصغر سنا، وقال لـ «صدى البلد»: " إحنا لغاية دلوقتي في حالة صدمة ومش مصدقين حاجة، ولسة معملناش أي اجراء، وهجيب تقرير الطب الشرعي وأمشي في الإجراءات".





«أخويا مش بتاع مشاكل ومبيعرفش يتخانق» هكذا عبر زين عن طبيعة شقيقه محمد، مستنكرا هجوم البعض على شقيقه، فإذا كان محمد "بياع ابن سوق ومتعود" كان رد فعله سيكون مختلفا إما أن يجري بين العربات، أو يضرب الكمسري، ولكنه نفذ أمره في صمت وقفز برفقة صديقه على حد وصف "زين".





وجّه "زين" رسالة إلى وزير النقل كامل الوزير قبل لقائه ، وهي أنه يطلب القصاص لشقيقه فقط، ولا يتمنى الحصول على أي دعم مادي أو معنوي، "أنا عاوز أقوله إن أنا عاوز حقي يجيلي.. أنا مش مستني من أي حد أي حاجة خالص أنا عاوز حق أخويا باللي يرضي ربنا عشان ده قتل عمد".





«كان كل الناس بتحبه» لم تكن هذه شهادة زين في شقيقه الراحل فقط، فأهالي منطقة «أم بيومي» يشهدون لـ محمد بحُسن أخلاقه.





وقالت سيدة مسنة مجاورة لمنزل عائلة عيد إنه كان شابا محترما ويساعد الجميع "كان في حاله مش بتاع مشاكل"، وأنه انتهى من تأدية الخدمة العسكرية منذ فترة قصيرة "كانوا شايلين همه في الجيش بس جاله قضاه" كما قالت لـ «صدى البلد».





يتواجد أمام منزل محمد مئات الرجال والشباب منهم شاب عشريني يرتجف من الحزن، يبكي وينوح حتى احمر وجهه، يتحدث فلا تسمع له صوت واضح كاد البكاء يمحى صدى صوته، اتضح أنه ابنة عمة الراحل محمد ويدعى فريد فكري، جمع فريد ما استطاع جمعه من ذكريات صديق عمره والذي يعتبره شقيقه الأكبر.





يرتجف جسد فريد كلما اقترب من متعلقات محمد، يحمل في يده اليسرى صورة أخيرة لمحمد مع صديقيه، وفي يده اليمنى كيس بلاستيكي أسمر اللون، في هذا الكيس يكمن أحلام محمد الذي أراد تحقيقها، يوجد عشرات الميداليات متراصة في علبة بلاستيكية، يجاورها كيس بلاستيكي أسمر اللون يحوي الحظاظات الشرائط اليدوية.





هذه الميداليات والحظاظات كانت وسيلة محمد لكسب قوت يومه، حيث اعتاد الوقوف بها في شارع المعز على حد وصف ابنة عمته، كان محمد يكتب الأسماء على حباة الأرز والمكرونة ثم يضعها في ميدالية بها سائل ملون، وكان يعمل في شارع المعز بشكل يومي.





قرر محمد السفر إلى الإسكندرية لقضاء عدة أيام هناك برفقة صديقه المصاب والذي قفز معه من القطار ويدعى أحمد سمير، عساه يجد سبيلا أفضل للرزق، وبسبب سقوط الأمطار الغزيرة احتجزا هناك لعدة أيام ولم يكسب المال الذي كان ينشده، فقررا العودة مجددا إلى القاهرة.





اتصل محمد بوالدته وقال لها إن ما معه من مال قد نفد، فقالت له "ولا يهمك يا حبيبي اركب تاكسي وتعالى ونحاسبه لما تيجي .. تعالى أنا مستنياك على العشا"، يبدو أن محمد قد خشى أن يرهق والدته بالمال الذي قد يدفعه للتاكسي، أو أنه فكر في أن يستقل القطار أملا في بيع أيا من هذه الميداليات، "ركب القطر ومكنش معاه تمن التذكرة لا هو ولا صاحبه احمد" كما قال فكري.





يستكمل ما حدث شقيق محمد الأصغر ويدعى محمود عيد، ويقول لـ «صدى البلد» أن محمد وصديقه أحمد سمير كانا في القطر معا وبعد إجبارهما الكمسري على النزول من القطار قفز أحمد ثم تلاه محمد، ولكن أحمد قفز بمهارة أكثر ولم يصب إلا بكدمات، أما محمد فوزنه زائد عن أحمد وهذا السبب في احتجازه بين القضبان والقطار مما أدى إلى وفاته بانفصال الرأس عن الجسد.





ونفى محمود ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي بأن أحمد سمير قد تلقى مال أو انه "باع صاحبه"، قائلا: "أحمد سمير مخدش فلوس احنا سبناه في مستشفى طنطا وجينا وهو زعلان على محمد زينا وأكتر".





وفاة محمد ليست الصدمة الأولى التي تتعرض لها عائلة عيد عبدالحميد، فالأسرة المكونة من خمسة أبناء هم تامر، ومحمد، ومحمود، وأسماء، ونسمة، قد ذاقت مرارة الفقد قبل ثلاث سنوات بوفاة شقيقة محمد وتدعى نسمة، ويقول هادي بلال زوج أسماء شقيقة محمد لـ «صدى البلد» أن نسمة توفيت قبل ثلاث سنوات بسبب إصابتها بمرض السرطان "كانت عروسة زي القمر" كما قال بلال.



