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ثقافة

القومي لثقافة الطفل ينظم الندوة الثالثة من صالون "في محبة الوطن".. غدا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
يقيم المركز القومى لثقافة الطفل الندوة الثالثة لصالون الأربعاء (فى محبة الوطن) تحت عنوان "مفهوم الوطن فى فنون الطفل"، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الحالي بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم.

ويشارك فى الندوة كلًا من: الدكتور محمد حمدى، و سيد العزب محمد محمود، و يديرها محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومى لثقافة الطفل.

وعلى هامش الندوة تُقام العديد من الفقرات الفنية منها: فقرة الساحر، و فقرة الأراجوز، وفقرة عرائس، وورش فنية، ويُقام معرض لرسوم الأطفال.
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