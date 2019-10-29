على هوفر بورد وببدلة نفاثة.. الرجل الطائر يحلق في سماء الرياض.. فيديو

ظهر الرجل الطائر الذي أذهل العالم، في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء، وكانت المرة الأولى التي ظهر فيها على لوح طائر في العاصمة الفرنسية باريس في احتفالات يوم الباستيل العام الجاري.



الرجل الطائر ريتشارد براوننج طار اليوم من أمام مقر منتدى الاستثمار الذي انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية بحضور قادة دول العالم ومدراء كبار الشركات



وحلق الرجل الطائر أمام الحضور مستخدمًا بزته النفاثة، ولوحه الطائر "هوفر بورد"



وقد تمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية قبل سنوات، بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينج في إنجلترا







