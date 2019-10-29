Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على هوفر بورد وببدلة نفاثة.. الرجل الطائر يحلق في سماء الرياض.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:43 م
الرجل الطائر في الرياض
الرجل الطائر في الرياض
Advertisements
على صالح
ظهر الرجل الطائر الذي أذهل العالم، في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء، وكانت المرة الأولى التي ظهر فيها على لوح طائر في العاصمة الفرنسية باريس في احتفالات يوم الباستيل العام الجاري.

الرجل الطائر ريتشارد براوننج طار اليوم من أمام مقر منتدى الاستثمار الذي انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية بحضور قادة دول العالم ومدراء كبار الشركات

وحلق الرجل الطائر أمام الحضور مستخدمًا بزته النفاثة، ولوحه الطائر "هوفر بورد"

وقد تمكن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج من دخول سجل غينس للأرقام القياسية قبل سنوات، بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم / ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينج في إنجلترا



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس غير لائقة.. السعودية تسجل أول المخالفين للائحة الذوق العام

فهد بن عبد العزيز.. جسر جديد يربط السعودية بالبحرين.. تفاصيل

معاناة طفلة في السعودية.. أصيبت بأنفلونزا الخنازير.. والدتها تروي التفاصيل

ترشيحاتنا

أهم الأخبار .. استقالة سعد الحريري .. مرتضى منصور في منزل الخطيب .. توابع حادث شهيد القطار

أول مطالب فايلر من إدارة الأهلي خلال الميركاتو الشتوية .. تفاصيل

طفرة غير مسبوقة.. تعرف على حجم الغاز الطبيعي المصري المباع 2018 /2019

قرار غير متوقع.. مرتضى منصور يكشف عن خطة الزمالك بخصوص صفقات يناير

أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أول رد فعل من تركي آل الشيخ على استقبال الخطيب لمندوبه الشخصي

الإفتاء تكشف سبب تفاقم مشاكل الزواج الثاني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور