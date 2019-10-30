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برلمان

برلماني: المنازل أولى بتخفيض أسعار الكهرباء من المصانع

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
فواتير كهرباء
فواتير كهرباء
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عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على الدعوات التي تنادي بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه للصناعات الوطنية.

وقال النائب عاطف مخاليف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن تخفيض أسعار الكهرباء والمياه من الأولى أن يكون للوحدات السكنية والشقق وليس للمصانع، لأن الأخيرة تحقق هوامش ربح، أما المنازل فلا.

وكان قد أعلن النائب فوزى فتى امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة مناقشة تخفيض تعريفة المياه والكهرباء بالنسبة للصناعة المصرية بعد تخفيض اسعار الغاز لـ 5 صناعات.

وأكد فوزى فتى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ثم ستقوم اللجنة بعرض الأمر على المسئولين، مؤكدا ان هذا الأمر من شأنه تشجيع الصناعة.

وتابع قائلا:" لو الامر بيد اللجنة كانت منحت المستثمرين اراضي بمرافقها بدون الحصول على مقابل".
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