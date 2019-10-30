الكمساري تجرد من الإنسانية.. تحرك جديد من البرلمان بسبب ضحية تذكرة قطار الغربية

أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، اللواء كامل الوزير، بسبب حادث قتيل تذكرة قطار الغربية.





وعبر النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن استيائه من الحادثة التي أدت إلى وفاة أحد الركاب وإصابة آخر، نتيجة إجبار الكمسري، لعدم دفع تذكرة القطار، مشيرًا إلى أن التعامل تجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية.





وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهم حتى يكون عبرة ولا تتكرر الواقعة مرة أخرى.





وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، توجيهاته العاجلة إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا بإصدار قرار حبس "مجدي همام" الكمساري المتهم فى واقعة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار "الأقصر – الإسكندرية" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.





وكشفت مصادر داخل نيابات غرب طنطا الكلية، أن نيابة مركز طنطا تواصل سير عمليات التحقيق مع "مجدي همام"، الكمساري المتهم فى واقعة إجبار شابين على القفز خلال سير القطار "الأقصر – الإسكندرية"، وهو ما تسبب فى مصرع شاب أسفر عجلات القطار وإصابة الآخر بكدمات وسحجات بنطاق قرية دفرة بمركز طنطا.





وأفادت مصادر بالنيابة بأن التهمة الموجهة للكمساري هي "القتل بالترويع" بإجباره الشابين على القفز والتخلص من موقفهم فى عدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهم إلى الشرطة.





وقال مجدي همام، كمسري قطار "الإسكندرية – الأقصر"، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة: "أنا معملتش أى حاجة.. والشابين هما اللي قفزوا وفتحوا باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة".





وأضاف: "من مهام عملي حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء فى تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من أبواب الحجوزات بمحطات القطارات ولكني فوجئت بشابين يقفان فى وسط عربة ركاب الدرجة الأولى مكيفة وسط الناس فى حالة من الهرج والمرج، وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين، فامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت كوني موظفا فى هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ شئونها، ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما".





وأنكر "الكمساري" أمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه فى دفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، قائلا: "إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية والتصرف والتعامل مع الشباب ولكنهما تسرعا فى القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية".





وتابع "الكمساري": "ربنا يرحم الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته وأنا لم أقصد التعرض له فى أى شىء ولكن هو وزميله انفعلا فى الكلام معي وأراد الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال وسيلة القفز خلال سير القطار".





وكشف شهود العيان فى حادث إجبار شابين على القفز من القطار، مفاجآت جديدة فى الواقعة، حيث أكد محمد الأشقر أحد شهود العيان على حادث قفز شابين من قطار "طنطا - أسوان" لعدم دفعهما تذكرة القطار، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، بمشاجرة بين رئيس قطار رقم ٩٣٤ ويدعى "م. ه" وشاب يدعى محمد عيد ٢٣ سنة، وآخر يدعى أحمد محمد ٢٥ سنة، بعدما اكتشف عدم وجود تذاكر معهما داخل العربة المكيفة.





وأكدوا أن الكمساري طلب منهما إثبات شخصية حتى يقوم بتحرير محضر لهما، لكن الشابين أكدا أنهما لا يمتلكان أمولًا أو إثبات شخصية، وقالا نصا: "إحنا مش معانا فلوس ولا ورق وأنهم على باب الله"، لكن الكمسري صمم الحصول على قيمة التذكرة.





وأضاف حسن أحمد، أحد شهود العيان في القطار، أن الكمسري بعد المناقشة قام بتخيرهما بدفع ثمن التذكرة أو القفز من القطار، وهما اختارا القفز من القطار لعدم وجود أي أموال معهما، فذهب الكمسرى وأحضر مفاتيح الأبواب وقام بفتح باب القطار، وقال لهما: "اتفضلوا"، كان القطار وقتها في قرية دفرة، قفز الأول بعيدا عن القطار، ولكن الثاني وقع تحت القطار، ورد الكمسري قائلا: "في ستين داهية" -على حسب قوله-.





وقال محمد صابر إبراهيم، أحد شهود العيان على واقعة إجبار رئيس القطار المتجه من الإسكندرية إلى مدينة طنطا، شابين على النزول خلال سير القطار، لعدم قيامهما بدفع الأجرة، وأنه شاهد مشادة بين رئيس القطار وشابين لعدم دفعهما الأجرة.





وأوضح أن المشادة الكلامية وصلت إلى طلب رئيس القطار بطاقة الشابين، وإلا ينزلا معا، وفتح باب القطار، ما أدى إلى نزول الشابين خلال سير القطار، فلقى أحدهما مصرعه وأصيب الآخر.



