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مرأة

للشباب.. احذر من تجربة السجائر الإلكترونية المنكهة لهذا السبب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:50 م
مخاطر السجائر الإلكترونية
مخاطر السجائر الإلكترونية المنكهة
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آية التيجي
أشارت دراسة جديدة من جامعة فيرمونت، إلى أن استخدام السيجارة الإلكترونية المنكهة من المرجح أن تجعل المراهقين والبالغين متعلقين بالتدخين أكثر من غيرهم الذين يدخنون السجائر الإلكترونية الغير منكهة.

ووجد الباحثون أن تدخين السجائر الإلكترونية المنكهة من المراهقين والشباب يمكن أن يضعهم في خطر كبير للتدخين بشراهة فيما بعد، حيث ارتبطت محاولة السجائر المنكهة باستخدام السجائر اليومي.

ويقول فريق البحث، إن السجائر ذات النكهة العالية كالنعناع والتفاح والخوخ، يمكن أن تجعل المراهقين أكثر عرضة للتدخين بشراهة فيما بعد، وهو ما يؤدي إلى إدمان محتمل مدى الحياة.

في الأشهر القليلة الماضية ، كانت هناك محاولة لـ حظر السجائر الإلكترونية المنكهة ، والتي يتم إلقاء اللوم عليها في إدمان المراهقين، والتي تكون أحد ابرز الأسباب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، المرتبطة بالتدخين.

و قام الفريق بتحليل البيانات لما يقرب من 12000 مراهق وحوالي 26،500 من البالغين، ووجدوا أن أول استخدام السجائر الإلكترونية المنكهة كان مرتبطًا بشكل متكرر باستخدام السيجارة الإلكترونية بين الشباب والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وما فوق.

ويأتي هذا في استخدام السجائر الإلكترونية المنكهة بالإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالأبخرة ، والتي تؤثر بشكل أكبر على المراهقين والشباب، حيث انها تسبب في الإصابة بأمراض الرئة، والتي يمكن أن تعرضهم لخطر الوفاه المبكرة.
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