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برلمان

تؤدي لتراجع الأسعار وزيادة الضرائب.. برلماني يطالب بتخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:57 ص
فواتير كهرباء
فواتير كهرباء
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة تخفيض أسعار فواتير المياه والكهرباء للصناعات المحلية، كنوع من الدعم للصناعة الوطنية.

وقال حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تخفيض أسعار فواتير الكهرباء والمياه سيؤدي لانخفاض أسعار المنتجات وبالتالي زيادة المبيعات.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن زيادة المبيعات تصب في مصلحة الدولة، لأن نتيجة ذلك سيكون هناك زيادة في الضرائب.

فيما أعلن النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة مناقشة تخفيض تعريفة المياه والكهرباء بالنسبة للصناعة المصرية بعد تخفيض أسعار الغاز لـ 5 صناعات.

وقال فوزى فتى، في تصريحات لـ"صدى البلد": "ثم ستقوم اللجنة بعرض الأمر على المسئولين"، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه تشجيع الصناعة.

وأضاف: "لو الأمر بيد اللجنة كانت منحت المستثمرين أراضي بمرافقها بدون الحصول على مقابل".
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