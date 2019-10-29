سعد الحريري يتقدم باستقالته ويعلق: "مرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني".. والمتظاهرون يعلنون البقاء في الشوارع.. وفرنسا تحذر من آثار القرار

*الحريري يتقدم باستقالته إلى الرئيس اللبناني

*فرنسا تحذر من الاستقالة.. وترحيب بين الأوساط اللبنانية *المتظاهرون يعلنون البقاء في الشوارع









تقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري باستقالته من منصبه، إلى الرئيس ميشال عون، وذلك عقب الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني منذ فترة طويلة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية، والظروف الاقتصادية للبلاد.





وقال الحريري، إنه ذاهب إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس عون. وتابع: "لا أحد أكبر من وطنه"، مشيرا إلى أنه سيضع إستقالة الحكومة بتصرف رئيس الجمهورية.





وأضاف الحريري: "أن على اللبنانيين ان يقدموا ما هو في مصلحة البلاد وحمايتها ومنع التدهور الاقتصادي، وأن مسئوليتهم هي كيفية حماية لبنان ومنع وصول أي حريق لها".









وفي أول رد فعل من قبل المتظاهرين في الشوارع على استقالة الحريري، بدأت معالم الفرح والسرور على المتظاهرين، معبرين عن تفائلهم بهذا القرار.





فيما علق زعيم الدروز في لبنان ورئيس الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جتبلاط على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.





وقال جنبلاط: "منذ اللحظة الأولى دعوت إلى الحوار وعندما رفضت الاستقالة ساد موقف من التململ والانزعاج في صفوف الحزب الاشتراكي. وتحملت الكثير".





وأضاف: "لكن في هذه اللحظة المصيرية وبعد إعلان الشيخ سعد الحريري استقالة الحكومة بعد أن حاول جاهدا الوصول إلى تسوية وحاولنا معه فإنني أدعو مجددا إلى الحوار والهدوء".









فيما أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أنقذت البلاد من كارثة محققة.





وقالت الحسن على تويتر إن"استقالة الحريري كانت ضرورية لمنع الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي الذي شهدنا خطره اليوم في وسط بيروت".





كما أشاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بقرار رئيس الوزراء سعد الحريري، التقدم باستقالته إلى الرئيس اللبناني، لتهدئة الشارع المشتعل منذ فترة طويلة.





وقال جعجع وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية: "حسنا فعل الرئيس سعد الحريري بتقديم استقالته واستقالة الحكومة تجاوبا مع المطلب الشعبي العارم بذلك".





وأضاف: "المهم الآن الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم اختصاصيون مستقلون تماما عن القوى السياسية".





وتابع: "من جهة ثانية، أدعو المؤسسات الأمنية المعنية إلى الحفاظ على سلامة المتظاهرين حيثما وجدوا في لبنان بعد الاعتداءات الشنيعة التي تعرضوا لها اليوم في وسط بيروت".





وكشفت وسائل الإعلام اللبنانية عن فحوى خطاب الاستقالة الذي تقدم به الحريري إلى الرئيس اللبناني والذي جاء فيه: ""فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المحترم، تحية وبعد، عملا بالأصول الدستورية ونظرا للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي متمنيا لفخامتكم التوفيق".





كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عن ارتياحه الكامل لما قدمه إلى لبنان وشعبه، وذلك عقب تقديمه استقالته.





وقال الحريري من بيت الوسط، محل إقامته، عقب تقديم استقالته: " إن شاء الله نخرج من هذا المأزق ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني".





وذكرت قناة سكاي نيوز عدة قرارات للمتظاهرين في الحراك اللبناني عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.





وقال المحتجون إنهم سيوقفون الإضراب وقطع الطرق، لكنهم لن يتركوا الشوارع والساحات.



