محمد شعير: قناة الجزيرة منذ بدايتها وهي رمز للخداع

قال الكاتب الصحفي، محمد شعير، إن الجماعات الإرهابية لديهم اجندة واضحة، جماعات الاخوان جماعة نفعية وافكارها التقت مع قناة الجزيرة الإرهابية.



وأضاف محمد شعير خلال حواره ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه تم مرور 65 سنة على فك جماعة الإخوان، وخلال الأيام المقبلة 1 نوفمبر سيكون قد مر 23 سنة على إنشاء قناة الجزيرة.



وأشار محمد شعير، إلى أن قناة الجزيرة منذ بدايتها وهي رمز للخداع والتضليل، وأن القناة الإرهابية لها اجندة العداء و التدمير.



وأوضح محمد شعير، أن هذه القناة بدأت بتمويل من الحكومة القطرية، وبعد ذلك رفعت شعارات، على الرغم من أن قطر ليس لها برلمان .

