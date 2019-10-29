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محمد شعير: قناة الجزيرة منذ بدايتها وهي رمز للخداع

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:30 م
الكاتب الصحفي، محمد
الكاتب الصحفي، محمد شعير
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البهي عمرو
قال الكاتب الصحفي، محمد شعير، إن الجماعات الإرهابية لديهم اجندة واضحة، جماعات الاخوان جماعة نفعية وافكارها التقت مع قناة الجزيرة الإرهابية.

وأضاف محمد شعير خلال حواره ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه تم مرور 65 سنة على فك جماعة الإخوان، وخلال الأيام المقبلة 1 نوفمبر سيكون قد مر 23 سنة على إنشاء قناة الجزيرة.

وأشار محمد شعير، إلى أن قناة الجزيرة منذ بدايتها وهي رمز للخداع والتضليل، وأن القناة الإرهابية لها اجندة العداء و التدمير.

وأوضح محمد شعير، أن هذه القناة بدأت بتمويل من الحكومة القطرية، وبعد ذلك رفعت شعارات، على الرغم من أن قطر ليس لها برلمان .
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