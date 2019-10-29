عودة كابتن الألومنيوم إلي سابق عهده .. تألق محمود نجاح بثاني لقاء على التوالي

تألق محمود نجاح قائد الفريق الأول لكرة القدم بالألومنيوم ، بشكل لافت لثانى لقاء علي التوالي في الدور التمهيدى الثالث بالكاس ، والجولة الثانية بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



واستطاع قائد الألومنيوم وظهير أيسر الفريق ، صنع الفارق لفريقه في المباراة الصعبة التي أقيمت على ملعب الألومنيوم في ثانى جولات الدورى أمام المنيا وخطف هدف الفوز لفريقه .



وتمكن نجاح بمهارة كبيرة من ترجيح كفة فريقه خاصة في الجانب الأيسر بتمريرات سليمة وعرضيات متقنة وكرات بينية مؤثرة، بالإضافة إلى نجاحه في تخليص الكرة من المنافس في العديد من المناسبات خلال مجريات اللقاء.



يذكر أن محمود نجاح، من أبناء نادي الألومنيوم، وتدرج بفرق الناشئين بالنادي، حتى قاموا بتصعيده للفريق الأول ،وحصوله علي شارة قيادة الفريق، وتألق بشكل ملفت مع الفريق ،وانتقل الي صفوف الداخلية ومنه لصفوف نادي طنطا، ومنه لنادي الشمس، قبل أن يعود لصفوف نادي الألومنيوم مجددا وعودته الي سابق عهده .

