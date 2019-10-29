بيعت بأقل من تكلفة المحرك.. قصة انهيار سيارة "تاكر" الأمريكية

تعرضت الكثير من شركات السيارات للإفلاس خلال القرن الماضي، بسبب تراكم وعيوب الصناعة في بعض الموديلات.



ولكن خسائر شركة "تاكر" الامريكية كانت نتيجة سوء الإدارة. ويعتقد البغض انها مؤامرة من احدي الشركات الامريكية المنافسة.



وسعي مالك الشركة "بريستون تاكر" لإطلاق شكل جديد للسيارات ينافس موديلات فترة الاربعينيات التقليدية، مستغلا خلالها خيال المستهلك في اقتناء سيارة فريدة وقوية المحرك.



اتجه "تاكر" في تلك الفترة لبيع حقوق التوزيع لأكثر من الف شخص، لجني الأموال الخاصة بتمويل المصنع وتقنين اوضاعه.



ولكن المشروع فشل تماما ليخصع خلاله "تاكر" لتحقيقات كبري دامت لـ ٣ أعوام، كشف خلالها "تاكر" عن تورط المحققين في محاولة لإدانته بتهمة التدليس لصالح احدى شركات السيارات الكبرى.



لم يُدن "تاكر" بأي من التهم التي وجهت له، والتي وصلت لـ ٣١ تهمم، ليخرج حرا لعمله مرة اخري عام ١٩٥٠، بعدما اصيبت الشركة بالسمعه السيئة خلال الاعوام الماضية، حيث لم يتمكن "تاكر" من إنتاج اكثر من ٣٧ سيارة فقط.



في ظل ذلك الفشل، حاول "تاكر" تطوير السيارة باضافة محرك قوي مستوحي من محرك الطائرات المروحية بقوة ١٦٨ حصانا، والذي وصلت تكلفته لأكثر من ١٥٠٠ دولار.



ولكن الشركة أوقفت الإنتاج تماما في نفس عام اطلاق السيارة "تاكر" خلال ١٩٥٠، ليصل سعر السيارة لـ ١٨٠٠ دولار فقط، ولكنها ارتفعت خلال سبعينيات القرن الماضي تدريجيا لتصل لأكثر من ٦٠٠٠ دولار، ولكنها ظلت من اندر وأشهر السيارات الكلاسيكية الامريكية القوية، ليصل سعرها الان لـ ٤٠٠ الف دولار علي الاقل.



وتم بيع احدي سيارات "تاكر" خلال عام ٢٠١٠ بمبلغ وصل مليونا و١٢٧ الف دولار امريكي، وقد بيعت اخري خلال ٢٠١٢ بما يقارب الـ٣ ملايبن دولار في احد المزادات الخاصة بالسيارات الكلاسيكية النادرة.