استرح قليلا وعد قويا .. محمد محمود يشعل السوشيال ميديا بعد نجاح جراحة الصليبى.. شاهد

دشن عدد من رود موقع التواصل الاجتماعى هشتاج #محمد_محمود عبر موقع التواصل الاجماعى "تويتر ".



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تدولا على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :





‏الحمد لله ع سلامتك ❤ .. انت أدها وربنا هيعوضك خير ان شاء الله عن صبرك وترجع اقوى وتحجز مكانك ف تشكيل الاهلى والمنتخب



‏الف سلامة عليك يا غالي

‎#محمد_محمود ‎#الاهلي_فوق_الجميع





‏الجراحه تمت بنجاح❤

ترجعلنا بالسلامه يا بطل💪

‎#محمد_محمود





‏استرح قليلا وعُد محاربًا .. لم يفُت الأوان .. لازال هناك مُتّسع من المعركة 💪❤‎#محمد_محمود



‏حمدالله على سلامتك يا احسن يا احسن لاعب في مصر إن شاءالله هترجع احسن من الاول

‎@MohamedMahmoud 💪🦅❤️❤️❤️❤️❤️

#محمد_محمود





يغادر محمد محمود، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستشفى في ألمانيا يوم الجمعة القادم، بعد الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي صباح اليوم الثلاثاء.

