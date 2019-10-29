"عز العرب للسيارات" تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2019

كشف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات عن استهداف الشركة تحقيق مبيعات تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال العام الجاري .



وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد على هامش إطلاق السيارة XC40 ، إن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها من كافة أنواع السيارات التي تعد وكيلا لها في السوق المصري.



وتعد مجموعة عز العرب للسيارات وكلاء لعدد من الماركات العالمية مثل فولفو، وسيتروين، وبروتون.



وعن خطة المجموعة خلال العام المقبل، لفت عز العرب إلى استهداف الشركة وصول حجم مبيعاتها لنحو 4000 سيارة من كافة الماركات، و 1000 سيارة من فولفو وحدها.



وذكر أن المجموعة تتجه للتحول الرقمي بالتزامن مع توجهات الحكومة للمصرية لميكنة الخدمات والمعاملات الورقية.



ونوه عز العرب الى أن المجموعة تملك خططا استراتيجية واضحة المعالم بالتنسيق مع شركة فولفو العالمية للنفاذ للسوق المصري واختيار سيارات عصرية تحقق رضاء المستهلك المصري .



أضاف أن سيارة فولفو الجديدة تنتمي لإصدارات SOV الأكثر طلبا وتحقق ما يتمناه العميل ومراعاة الامكانيات أكثر من السعر.