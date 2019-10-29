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توك شو

فؤاد السنيورة يحذر من انهيار سياسي في لبنان .. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:34 م
فؤاد السنيورة، رئيس
فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق
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عمرو ممدوح
قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن مشكلة لبنان ليست في شخص سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان، ولم تحل المشكلة باستقالته.

وأضاف السينورة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن لبنان عانت من تراجع الوضع الاقتصادي، والأمني، مشيرا إلى أن لبنان فوجئت بتحرك الشعب اللبناني متوحد ومطالب بالتغيير.

وأوضح رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن الشعب اللبناني يريد حكما يحرص على الدولة اللبنانية، ويستعيد كرمة الشعب اللبناني، ويعيد اسم ودور لبنان وسط المنطقة العربية.

وأكد أن اليوم لبنان تحتاج إلى العمل على مصلحة الشعب اللبناني، والابتعاد عن المصالح الشخصية، محذرا من انهيار سياسي في لبنان، في حالة التأخر عن مجاراة ما يحدث في الشارع اللبناني.
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