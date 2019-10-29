كان بيصيف فى الإسكندرية .. شقيق شهيد قطار طنطا يكشف كواليس جديدة عن الحادث

قال تامر عيد شقيق الشاب محمد عيد ضحية حادث قطار الإسكندرية، إن شقيقه كان في الإسكندرية للنزهة أسبوعا في شقة العائلة هناك، موضحا أن النقود التي كانت بحوزته هو وصديقه نفدت لذلك قاموا بركوب القطار.



وأشار عيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، أنه تلقى اتصالا من صديقه وشرح له ما حدث، منوها أن شقيقه لا يحب المشاكل ولو كان غير ذلك لضرب الكمسري، بعد أن طلب منه النزول لأنه لم يدفع ثمن التذكرة.



وردد عيد: «شوفت الكمسري حاجة معندهاش قلب قاعد عمال يضحك .. ويتخانق هو وصحابه مع أمناء الشرطة الموجودين في النيابة».



وأوضح عيد أنه جلس مع وزير النقل واتفقا على أن يتم متابعة القضية ليحصل محمد عيد على حقه ويتم معاقبة الكمسري، مؤكدا أن محمد خريج دبلوم صناعة ويعمل في شارع المعز ولم يكن بائعا متجولا.