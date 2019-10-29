السفير الفلسطيني بالقاهرة: طلبنا من مصر رعاية الانتخابات العامة القادمة

قال السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، إنه تم التقدم بطلب إلى الجانب المصري لرعاية الانتخابات العامة التي ستجرى قريبا كما طلب من مصر اختيار الدول العربية التي تختارها للاشراف على نزاهة الانتخابات.



وأكد اللوح، التمسك الفلسطيني بالرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية.



وكان وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية يوسف المحمود خلال أكد كلمة له بمؤتمر نحو تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهد الاعلامي العربي والدولي على أن الاحتلال الاسرائيلي يريد تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا. مؤكدا أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، كما أنها بمثابة القلب والروح للأمة العربية.



وأشار إلى أن العقلية الاستعمارية الإسرائيلية تقترف موبقات وجرائم ضد الإنسانية، وضد الفلسطينيين من خلال تهجيرهم القسري للتأثير على هويتهم المقدسية فهو يرمي إلى تحويل القدس لتعيش في بحر من الاستيطان، ولذلك يمارس الاحتلال ضغوطا كبيرة على المقدسيين لتهويد المدينة.

