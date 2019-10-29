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أخبار العالم

مجلس العموم البريطاني يوافق على انتخابات مبكرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وافق مجلس العموم البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة ديسمبر القادم ، بعد تأييده مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء بوريس جونسون للمرة الرابعة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، لم يتم تحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات، لكن السياسيين يختارون إما 9 أو 12 ديسمبر.

وافق النواب على مشروع قانون الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة لبوريس جونسون في القراءة الثانية دون تصويت رسمي الليلة.

قال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه من الواضح أن "الأغلبية الساحقة" من مجلس العموم تؤيد ذلك.

ويقال إن الحكومة تعارض رفع موعد الاقتراع المقترح إلى ثلاثة أيام، وترى أن التعديل محاولة لتخريب الانتخابات.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم إن انتخابات 9 ديسمبر لن تكون "ممكنة من الناحية اللوجستية".

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