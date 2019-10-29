فستان بدون بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن أصعب موقف في مشوارها الفني.. فيديو

كشفت الفنانة رانيا يوسف، كيفية حفاظها على رشاقتها، قائلة:" روشتة الحفاظ على القوام هي اتباع نظام غذائي ولا أتناول أي شيء بعد الساعة الـ 7 مساء".



وقالت رانيا يوسف في تصريحاتها التليفزيونية في برنامج "عرب وود"، :" لا أقضي ساعات كثيرة في الجيم وممكن ساعتين في اليوم في فترة عدم ارتباطي بأي عمل".



وكشفت رانيا يوسف عن أصعب موقف تعرضت له في مشوارها الفني، قائلة:" موضوع فستان مهرجان الجونة الأصعب".



وتابعت رانيا يوسف:" لا أحب الذهب والألماس وأحب ارتداء الإكسسوارات، وأحب استخدام الفيسبوك والإنستجرام"، مضيفة:" أنا حظي وحش في الجواز ربنا مبيديش كل حاجة".

