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توك شو

فستان بدون بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن أصعب موقف في مشوارها الفني.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:57 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاني حسين
كشفت الفنانة رانيا يوسف، كيفية حفاظها على رشاقتها، قائلة:" روشتة الحفاظ على القوام هي اتباع نظام غذائي ولا أتناول أي شيء بعد الساعة الـ 7 مساء".

وقالت رانيا يوسف في تصريحاتها التليفزيونية في برنامج "عرب وود"، :" لا أقضي ساعات كثيرة في الجيم وممكن ساعتين في اليوم في فترة عدم ارتباطي بأي عمل".

وكشفت رانيا يوسف عن أصعب موقف تعرضت له في مشوارها الفني، قائلة:" موضوع فستان مهرجان الجونة الأصعب".

وتابعت رانيا يوسف:" لا أحب الذهب والألماس وأحب ارتداء الإكسسوارات، وأحب استخدام الفيسبوك والإنستجرام"، مضيفة:" أنا حظي وحش في الجواز ربنا مبيديش كل حاجة".
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