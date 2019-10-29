صناعة النواب تعلق على حملة خليها تصدي وتبشر بانخفاض أسعار السيارات في هذا الموعد



وأشار النائب، إلى ضرورة أن يكون المواطن لديه الوعي الكامل قبل شراء التوجه إلى شراء أي سلعه أو منتج ما عن طريق أن يتاكد من السعر الحقيقي لهذه السلع أو هذا المنتج، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في هذا الموضوع من حيث إطلاق العديد من منافذ بيع السلع التي تخلق نوع من أنواع المنافسة بين التجار لخفض أسعار السلع.



وتابع النائب أن فكرة حملة خليها تصدي الخاصة بالسيارات جيدة جدًا للقضاء على جشع التجار ولابد أن يكون المواطن على دراية كاملة بسعار السيارات ومتابعتها قبل عملية الشراء مع العلم أن دخول عام 2020 سيكون له مردوده الايجابي على انخفاض أسعار السيارات.



يأتي ذلك بعد أجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، وسامح شكري وزير الخارجية، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات في مقدمتها جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف المحافظات.



ووجه الرئيس بتعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق والتي تؤثر على أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل، كما وجه بمواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.



كما تناول الاجتماع متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وكذا التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.

أِشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت العديد من أشكال تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه ولكن الأمر الغريب هو عدم انعكاس تراجع الدولار على أسعار السلع والمنتجات.وأوضح النائب، أن الأسباب التي أدت إلى عدم انعكاس انخفاض أسعار الدولار على السلع والمنتجات هي جشع التجار التي تفاقم في عدد كبير من المناطق بمختلف أنحاء الجمهورية، ومن أبرز السلع والمنتجات التي كان من المتوقع أن تنخفض بعد تراجع الدولار هي الارز والزيت والفول وغيرها بالاضافة إلى السيارات بمختلف أنواعها.