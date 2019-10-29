Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: العمليات الإرهابية انخفضت من 450 في 2014 إلى 5 بحد أقصى لهذه الأسباب.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العمليات الإرهابية في عام 2014 وصلت إلى 450 عملية، مشيرا إلى أنه تم انخفاض معدل العمليات الإرهابية في عام 2019 إلى عمليتين أو على الأكثر عدد لا يتجاوز أصابع اليد.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذا النجاح الكبير ناتج عن عمل وجهود كبيرة من أجهزة الأمن، وضرب للبؤر الإرهابية، وكذلك عمليات استباقية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن فرنسا شهدت عمليات إرهابية كبيرة، ورغم ذلك لم تتأثر السياحة الفرنسية، إلا أن مصر تتأثر بشكل كبير بأي حادث إرهابي.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تصفية 13 إرهابيا خلال مداهمة وكر للعناصر الارهابية في العريش، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتخيل ماذا كان سيفعل هؤلاء الارهابيين في حالة عدم تصفيتهم؟!.

Advertisements

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي عبر حسابه على فيسبوك.. تعرف عليها

شاهد.. اكتشفت خيانة زوجها مع صديقتها فانتقمت منه بطريقة لا تُصدق

بعد محاولة دامت 5 أيام.. فشل إنقاذ الطفل سوجييت وتحول جسده إلى أشلاء

بسبب شهيد تذكرة القطار.. ياسمين صبري تتهجم على أحد متابعيها

شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

تحمل أتعاب المحامي من جيبه الخاص.. شقيق ضحية قطار طنطا يروي تفاصيل زيارة كامل الوزير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون