أحمد موسى: العمليات الإرهابية انخفضت من 450 في 2014 إلى 5 بحد أقصى لهذه الأسباب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العمليات الإرهابية في عام 2014 وصلت إلى 450 عملية، مشيرا إلى أنه تم انخفاض معدل العمليات الإرهابية في عام 2019 إلى عمليتين أو على الأكثر عدد لا يتجاوز أصابع اليد.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذا النجاح الكبير ناتج عن عمل وجهود كبيرة من أجهزة الأمن، وضرب للبؤر الإرهابية، وكذلك عمليات استباقية.





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن فرنسا شهدت عمليات إرهابية كبيرة، ورغم ذلك لم تتأثر السياحة الفرنسية، إلا أن مصر تتأثر بشكل كبير بأي حادث إرهابي.





وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تصفية 13 إرهابيا خلال مداهمة وكر للعناصر الارهابية في العريش، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتخيل ماذا كان سيفعل هؤلاء الارهابيين في حالة عدم تصفيتهم؟!.