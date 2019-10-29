عقب النشر بـ صدى البلد.. طلب إحاطة حول أزمة مدرسة الزهور في كفر الشيخ

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والإدارة المحلية، بشأن مدرسة الزهور الرسمية للغات بكفر الشيخ وما تعانيه من إهمال فادح وإضرار بالتلاميذ.





وقالت أبو السعد، إن إدارة مدرسة الزهور الرسمية للغات بكفر الشيخ أصدرت قرارًا بالتبرع الإجباري وقدره 5000 جنيه مصري كشرط أساسي لإنشاء مدرسة تجريبية لغات جديدة في المدينة عام 2010 لتكون (فصل واحد ينمو) على أن تكون شاملة للمراحل التعليمية (رياض أطفال- ابتدائي – إعدادي- ثانوي).





وأضافت، خلال بيانها: "وجرى تخصيص مبنى قديم تابع لمديرية التربية والتعليم في تقسيم الزهور مكون من ثلاثة طوابق (أرضي واثنين علوي) ثم بناء مبنى آخر جديد مكون من 5 طوابق (أرضي و4 علوي)، وتم إلحاق المستوى الأول من رياض الأطفال (فصلين) بمدرسة المنتزه الابتدائية في العام الدراسي 2016- 2017؛ لأن جميع قاعات المدرسة مشغولة.





وتابعت أبو السعد: "في العام الدراسي 2017-2018، لم تزل المشكلة قائمة وهي عدم وجود مكان لترقي كافة الفصول الدراسية واستقبال فصلين جديدين وكان الحل المتاح للمسئولين وإدارة المدرسة تحويل حجرة الإداريين بالمدرسة وكذلك المسجد لقاعتين لترقي فصلي المستوى الأول رياض الأطفال (مدرسة المنتزه) للمستوى الثاني واستمرار المستوى الأول بمدرسة المنتزه".





وطالبت بضرورة تخصيص المساحة المناسبة من الأراض المتاحة من أملاك الدولة داخل نطاق محافظة كفر الشيخ والتي تليق بمدرسة لغات رسمية متكاملة أسوة بسائر مدارس اللغات على مستوى المحافظة لترعى مواهب الأطفال وتنميها بما تحتويه من تسهيلات تتناسب طبيعتها من ملاعب ومعامل ومكتبات وغيره بما يحفظ كرامة المعلمين والطلاب ويُعيد اهتمام الطلاب بالمدارس والدراسة.



