بسبب المنتخب.. أحمد ناجي ينتقد توقف الدوري المصري بشدة.. تفاصيل

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أن فترة توقف مسابقة الدورى المصرى فى الوقت الحالى، لن تكون مفيدة كما توقع البعض، بل ستؤثر على الأداء.





وأضاف نادى خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن فترة التوقف جاءت بعد مرور عدة جولات فى المسابقة، وبدأ اللاعبون تستشعر حساسية المباريات الرسمية، ثم التوقف لفترة طويلة وهو ما سيجعلهم يعودون لنقطة الصفر من جديد.





وتتوقف مسابقة الدورى فى الوقت الحالى بسبب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 وكذلك بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في تصفيات أمم أفريقيا 2021.



