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توك شو

واحد منهم فضحهم .. أحمد موسى يعرض تغريدة لإرهابي يهاجم الإخوان.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:53 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي خيري عمر، الهارب مع عناصر الجماعة الإرهابية، كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن مصالحهم الشخصية أهم من الوطن.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن واحد منهم، ولم ينكر تفكير وأهداف جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن الإخوان مخترقين، ومعروفين بالعمالة لجهات أجنبية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن خيري عمر لديه صور مع أردوغان وأيمن نور، مشيرا إلى أن له إحدى الصور خلال قص الشريط برفقة أردوغان وأيمن نور.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، : "مش عارف كانوا بيفتتحوا سجن أو كبارية أو ملهى ليلي جديد، تقريبا حاجة منهم".
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