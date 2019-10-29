عارفة عبد الرسول: بدأت تصوير دوري بمسلسل في كل أسبوع يوم جمعة

أكدت الفنانة عارفة عبد الرسول أنها بدأت تصوير دورها ضمن أحداث بطولة عمل درامى جديد يحمل اسم فى كل أسبوع يوم جمعة ، والذى من المقرر أن تدور أحداثه فى 10 حلقات فقط ، ومن المقرر أن تسأنف باقى مشاهدها خلال الفترة القادمة.





المسلسل يستند إلى رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر ، ومن إخراج محمد شاكر خضير.



المسلسل من المقرر أن يقوم ببطولته عدد من الفنانين إبرزهم ، منة شلبى واسر ياسين ، ومن المرجح عرضه على أحدى المنصات الالكترونية .