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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:56 م
ليفربول - آرسنال
ليفربول - آرسنال
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أحمد هاني
يستعد نادي ليفربول لاستضافة أرسنال على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، في قمة مباريات دور الـ16 فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة ليفربول ضد آرسنال في التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، بعد فوز الريدز الأحد الماضي في قمة الجولة الـ 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على السبيرز برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز في باداية الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعدما سجل محمد صلاح هدفين وتألق طوال الـ 90 دقيقة.

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