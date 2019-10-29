اللعبة صارت مختلفة.. كيف نفذت إيران هجوم أرامكو الإرهابي بمساعدة خرائط جوجل

قالت صحيفة "واشنطن إكزامنر" الأمريكية إن المسئولين في المملكة العربية السعودية يعتقدون أن الهجوم الذي نفذته إيران على منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي، كان باستخدام خرائط جوجل.



ونقل جو مانشين سيناتور فرجينيا عن سلطات شركة أرامكو قولهم إن خرائط الأقمار الصناعية للموقع واضحة جدًا لدرجة أن الهجمات يمكن أن تحدد هدفًا صغيرًا.



وقال مانشين إنه ظهر في شريط فيديو الصاروخ الذي أصاب مرفق النفط.



وأضاف أنه سأل مسئول أرامكو عما إذا كان يشعر بالقلق حيال التجسس قائلا:"ربما شخص يعمل معك في مصنعك قادرًا على الحصول على كل هذه المعلومات المعقدة، نظر إليّ وقال:إذا كنا نظن أن هذه مشكلة، فسنكون كذلك، ولكن الأمر كله يتعلق بـ جوجل، خرائط جوجل".



وتابع أن هذا الكلام أثار قلقا حول سلامة المنشآت الأمريكية ، والتي وصفها بأنها سيئة الحماية وسهلة التجسس من خلال خرائط Google الفوتوغرافية، قائلا إن اللعبة صارت مختلفة تماما، وأنه لم يعد هناك شئ آمن.



وأوضح أنه قلق بشكل خاص من أي هجوم على إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأن العديد من الصناعات تتحول إليه لأنها أرخص من الفحم أو الطاقة النووية.





