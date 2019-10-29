أحمد موسى: الإخوان يعتمدون على خبراء فاصوليا وهذا هو الدليل ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة من حلقة سابقة للمذيع الاخوان "زوبع"، يستشهد فيها من كتابات لشخص يدعى علي عبد العزيز، يقول فيها أن الدولار سيصل إلى 250 جنيها.





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن بياخدوا معلوماتهم من خبراء الفاصوليا .. جايبين معلومات من ناس مانعرفهاش، ومالهاش علاقة بالاقتصاد".





وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن علي عبد العزيز المذكور كتاباته في حلقة للمذيع ذوبع، يجب عليه أن يعتذر للناس، ويعترف لهم أن ما قاله مجرد شطحات، وعليه أن يعتزل.



