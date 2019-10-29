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توك شو

أحمد موسى: الإخوان يعتمدون على خبراء فاصوليا وهذا هو الدليل ..فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة من حلقة سابقة للمذيع الاخوان "زوبع"، يستشهد فيها من كتابات لشخص يدعى علي عبد العزيز، يقول فيها أن الدولار سيصل إلى 250 جنيها.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن بياخدوا معلوماتهم من خبراء الفاصوليا .. جايبين معلومات من ناس مانعرفهاش، ومالهاش علاقة بالاقتصاد".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن علي عبد العزيز المذكور كتاباته في حلقة للمذيع ذوبع، يجب عليه أن يعتذر للناس، ويعترف لهم أن ما قاله مجرد شطحات، وعليه أن يعتزل.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لعلي عبد العزيز، قائلا: "انت بتاع فاصوليا ولازم تعتزل"، مشيرا إلى أنه مدرس في كلية التجارة بجامعة الأزهر، وصفحته كلها شتائم للجيش والدولة.
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