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توك شو

خلصتوا الشتايم اللى عندكم .. تامر أمين يرد على منتقديه بسبب حادث قطار طنطا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:04 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو
علق الإعلامي، تامر أمين على الشتائم التى تعرض لها بعد حلقة أمس وقال: " خلصتوا الشتائم اللى عندكم.. واستخدمتم القاموس اللى عندكم بتاع الشتائم.. يارب كل واحد كتب عنى حاجة مش صح يتكسف على نفسه و يعرف ان اللى عمله غلط" .

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج، آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن عدم التفكير فى أى موقف يجعل الكثير يرتكب مشكلات.

وأشار تامر أمين إلى، أن، الكثير من متابعي البرنامج وجه له شتائم كثيرة على صفحات السوشيال ميديا.

وأوضح تامر أمين، أنه تحدث أمس عن حادث القطار الذي راح ضحيته الشاب محمد عيد وإصابة أخر، وأكد أمين أن هناك بعض المواقع نشرت أنه يؤيد ما قام به الكمسري، و نشروا هذا الكلام قبل البدء الفكرة معلقًا "سبحان الله الناس بتتوقع أقول ايه وتكتبه من نفسها".

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