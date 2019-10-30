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فيديو جراف

موجز الانباء | آخر فيديو لشهيد تذكرة قطار الإسكندرية.. سعد الحريري يستقيل.. اشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار

 استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية... ولمزيد من التفاصيل

كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سبب تقديم استقالته من منصبه... ولمزيد من التفاصيل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على حراس المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد... ولمزيد من التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية داهمت، الثلاثاء، وكرا إرهابيا في العريش بشمال سيناء.... ولمزيد من التفاصيل

اندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.... ولمزيد من التفاصيل

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