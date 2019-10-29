موسم الرياض.. استياء من الجمهور بعد عرض مسرحية ناصر القصبي

نقلت عدد من وسائل الإعلام العربية ردود أفعال غاضبة من مسرحية الفنان ناصر القصبي "الذيب في القليب"، والتي يتم عرضها خلال موسم الرياض الترفيهى.



وتمت الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الحضور أظهروا استياءهم بعد تكرار شخصيات المسرحية لما سبق عرضه خلال المسلسلات الدرامية التي شارك فيها أبطال المسرحية.



وما زاد من الغضب هو الإجراء الذي قام به منظمو العرض من تغليف لأجهزة الهاتف حتى لا يتم تصويره، وهو إجراء يوحي بأن ما سيقدم حدث كبير لم يقدم من قبل.

