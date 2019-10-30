فتحية تناشد أهل الخير مساعدتها في دفع الإيجار المتأخر

ناشدت المواطنة فتحية أحمد، البالغة من العمر 55 عامًا ، ربة منزل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع الإيجار المتأخر.
وتقول في رسالتها : زوجي كفيف وليس لي مصدر دخل سوى معاش التضامن الاجتماعي، وقدره 425 جنيها، ولدى 5 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وعجزت عن دفع إيجار الشقة التي نسكنها، فتوقفت عن دفع الإيجار من ٧ شهور، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا مهددة بالطرد والسجن الآن .
وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع الإيجار المتأخر .
للتواصل مع الحالة : 01154177128
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