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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

فتحية تناشد أهل الخير مساعدتها في دفع الإيجار المتأخر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة فتحية أحمد، البالغة من العمر 55 عامًا ، ربة منزل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع الإيجار المتأخر.

وتقول في رسالتها : زوجي كفيف وليس لي مصدر دخل سوى معاش التضامن الاجتماعي، وقدره 425 جنيها، ولدى 5 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وعجزت عن دفع إيجار الشقة التي نسكنها، فتوقفت عن دفع الإيجار من ٧ شهور، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا مهددة بالطرد والسجن الآن .

وأناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في دفع الإيجار المتأخر .

للتواصل مع الحالة : 01154177128  

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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