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مرأة

محتشمة دايما.. وعد السعودية تتألق بإطلالة رياضية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:04 م
وعد السعودية
وعد السعودية
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آية التيجي
شاركت المطربة وعد السعودية صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة رياضية ناعمة ومثالية للغاية، وقد عبر متابعوها عن مدى أناقتها وأنوثتها التي ظهرت من خلال هذه الإطلالة .

وعلقت وعد السعودية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: عليك أن تُدرك أنك لست مُطالبًا بالحديث عن كُل شيء، وليس شرطًا عليك الركض وراء مايركض إليه العالم، لا تترك أشياءك التي تحب لتحب ما يحبون.

وارتدت وعد السعودبة بنطال باللون الأبيض، وعليه توب باللون الأبيض، على جاكت أنيق للغاية باللون اللبني، واختارت عليهم كوتشي ابيض، وهو ما أبرز من اناقتها الشديدة.

فيما تركت وعد السعودية شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها ولونهما بالآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

فيما أكملت وعد السعودية إطلالتها باخيتار بعض اللمسات البسيطة من الإكسسورات، فقامت بارتداء بعض الأساور باللون الفضي، خاتم أنيق من نفس اللون، مع نظارة شمسية باللون الأسود، وحقيبة باللون الأبيض لتبرز من إطلالتها بشكل مثالي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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