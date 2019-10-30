سكان قرية الجبلاو بقنا يطالبون بفتح الطريق بين البياضة والصالحية.. صور

شكا المواطن محمد عبد المنعم ، المقيم فى قرية الجبلاو التابعة لمحافظة قنا ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص غلق الشارع الذى يربط بين منطقتى البياضة والصالحية.



وقال فى رسالته: نحن سكان القرية التى تقدمت بشكوى لمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان مطالبين بفتح الشارع وبالفعل قامت لجنة من الوحدة المحلية لمركز قنا وقرية الجبلاو بتنفيذ قرار المحافظ يوم 2 يوليو الماضى ولكن بعد مرور 3 أيام تم غلقه مرة أخرى



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لسرعة فتح الشارع مرة أخرى لشدة الاحتياج إليه، .



ويمكن التواصل معهم من خلال رقم 01006449166



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

