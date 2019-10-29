رفضت القسم على علاقتها بشخصين.. الحكم بشنق مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن محكمة التمييز رفضت الطعن المقدم من مواطن مصري قتل زوجته اللبنانية طعنا بسكين داخل مسكنهما في منطقة حولي.



وأن المصري قد طعن بحكم محكمة الاستئناف بإعدامه شنقا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



ورفضت محكمة التمييز طعنه قررت بتأييد حكم إعدامه.



وتعود الواقعة إلى مطلع أغسطس قبل الماضي، بعدما ألقت المباحث القبض على القاتل الذي قتل زوجته ونزل إلى الشارع بحالة هستيرية حاملا سكينا ونسخة من القرآن.



وفي اعترافاته، قال إن زوجته أغضبته لما حاولت ضربه بقطعة زجاجية مخصصة لحمل الورد بعدما طلب منها القسم على المصحف بعدم علاقتها بشخصين شاهدهما ينزلان من درج البناية لحظة وجود الأبناء لدى الجيران، مضيفا أنه التقط القطعة الزجاجية وضربها بها ثم تناول سكينا وطعنها بها حتى فارقت الحياة.