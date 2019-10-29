الحفرة يتصدر نسب المشاهدة

تمكن مسلسل "الحفرة، من تصدر نسب المشاهدة أمس الأحد، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل التفاح الممنوع ، وجاء مسلسل أسطنبول الظالمة فى المرتبة الثالثة .



بينما حصل مسلسل اليمين على المركز الرابع ، وهو الامر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى ، وهو ما يقلل من نسب المشاهدة .



يذكر أن تقارير نسب المشاهدة هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.