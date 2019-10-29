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فن

الحفرة يتصدر نسب المشاهدة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن مسلسل "الحفرة، من تصدر نسب المشاهدة أمس الأحد، حيث جاء بالمركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل التفاح الممنوع ، وجاء مسلسل أسطنبول الظالمة فى المرتبة الثالثة .

بينما حصل مسلسل اليمين على المركز الرابع ، وهو الامر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى ، وهو ما يقلل من نسب المشاهدة .

يذكر أن تقارير نسب المشاهدة هى التى تحدد تقديم مواسم جديدة من العمل، أو التوقف عن تصوير حلقات جديدة.
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