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أخبار العالم

انسحاب الأكراد بالكامل من شمال سوريا..وتركيا وروسيا تعلنان المنطقة الآمنة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الدوريات المشتركة مع روسيا- بدلا من الولايات المتحدة- في المنطقة الآمنة في سوريا ستنطلق قريبا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا أبلغت تركيا بإخراج الأكراد بالكامل من المنطقة الآمنة.

وأعلنت روسيا قبل قليل أن القوات الكردية في شمالي سوريا أكملت انسحابها من المناطق المحاذية للحدود التركية بموجب الاتفاق الروسي التركي، "قبل الموعد المحدد".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد.

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