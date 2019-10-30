ارحمونا من الحوادث.. سكان قرية أبو شنب فى كفر الشيخ يطالبون برصف الطرق ..صور

شكا المواطن أحمد حلمى نصر الدين، المقيم فى قرية أبو شنب مركز سيدي سالم بكفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف شوارع القرية، وهو ما أدى إلى تراكم المياه وخلطها بالأتربة وتكوين الطين وإعاقة حركة السير .



وقال فى رسالته : نحن سكان قرية أبو شنب نعانى كل عام فى فصل الشتاء خاصة مع هطول الأمطار من إعاقة فى حركة السير بسبب مياه الأمطار التى كونت الطين وتراكم المياه فى بعض الأماكن.



وناشد المسئولين بضرورة التدخل لرفع المياه ورصف الطريق حتى نتجنب حدوث مثل هذا المشهد مع الأمطار القادمة فى الشتاء.



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