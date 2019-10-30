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بين الناس

ارحمونا من الحوادث.. سكان قرية أبو شنب فى كفر الشيخ يطالبون برصف الطرق ..صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد حلمى نصر الدين، المقيم فى قرية أبو شنب مركز سيدي سالم بكفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم رصف شوارع القرية، وهو ما أدى إلى تراكم المياه وخلطها بالأتربة وتكوين الطين وإعاقة حركة السير .

وقال فى رسالته : نحن سكان قرية أبو شنب نعانى كل عام فى فصل الشتاء خاصة مع هطول الأمطار من إعاقة فى حركة السير بسبب مياه الأمطار التى كونت الطين وتراكم المياه فى بعض الأماكن.

وناشد المسئولين بضرورة التدخل لرفع المياه ورصف الطريق حتى نتجنب حدوث مثل هذا المشهد مع الأمطار القادمة فى الشتاء.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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