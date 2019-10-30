وزير البترول خلال مشاركته في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية باليونان: رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة تقوم على التكامل.. والقطاع الرئيسى للتنمية بـ أم الدنيا

وزير البترول يشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية باليونان

الملا: رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة تقوم على التكامل

قطاع البترول له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية بمصر لكونه المحرك الرئيسى للتنمية





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استثمار التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط كنموذج هام لتعميق الشراكة العربية الأوروبية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول الثلاث تاريخية وأنها تعمل سويا على تعزيز الاستقرار والتنمية للمنطقة بأسرها من خلال توحيد الرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتوسيع التعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يتسع ليشمل كافة دول المنطقة التي تدعم أهداف تعزيز الشراكة العربية الأوروبية.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس طارق الملا خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة اليونانية، أثينا بمشاركة كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان والرئيس نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، والسفير أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء وزراء صربيا وكرواتيا والبانيا وشمال مقدونيا ونائب رئيس وزراء فلسطين، حيث نقل الملا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور والمشاركين وتمنياته بنجاح القمة التي تعقد سنويًا والتي تؤكد نجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين الدول المشاركة.





وأضاف الملا أن المنطقة تشهد العديد من التحديات والأحداث على المستويين السياسى والاقتصادى، تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدا أهمية التمسك بالعمل الجماعى بين دولها وتضافر الجهود الإقليمية المشتركة أكثر من أى وقت مضى سعيا نحو استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة وفى مقدمتها الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.





وأوضح أن زيادة التعاون الاقتصادى يسهم في تقريب الفجوة بين دول المنطقة ويمكنها من مجابهة تلك التحديات بشكل فعال، ويخلق المزيد من فرص التعاون التي ينبغي على الدول استثمارها بشكل جيد لتكون خير سند لها في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة تقوم على التكامل وليس التنافس من خلال استثمار الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في المجالات المختلفة كالطاقة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها بما يصب في تحقيق الرخاء للمنطقة بأكملها.





وأشار إلى الخلل في الميزان التجارى بين الدول العربية وأوروبا، حيث تصل تمثل صادرات الدول العربية لأوروبا 11% فقط من إجمالي صادراتها بينما تمثل واردات الدول العربية من أوروبا نحو 4ر27% من إجمالى الواردات وأنه يمكن معالجة ذلك الخلل من خلال الاهتمام بزيادة التعاون في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وتنمية حقيقية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق اهداف برامج الإصلاح التى تقوم بها العديد من الدول العربية.





ونوه الملا إلى تحقيق مصر تجربة ناجحة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات فى إطار استراتيجية مصر 2030 مما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى، وأن قطاع البترول كان له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية لكونه المحرك الرئيسى للتنمية.





ولفت إلى نجاح قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية فى تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات صناعاته كان لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى كان من أهمها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز والذى تحقق بتضافر جهود الدولة والحكومة واستعادة ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، ولفت إلى تحقيق خطوات إيجابية وملموسة في المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى للطاقة بدءا بتطوير البنية الأساسية و جهود التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاتحاد الأوروبى.



