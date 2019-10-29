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مراد وهبة: النخبة المصرية لديها هواية راحة العقل .. "رخوة وليس بها حماسية مواجهة الأخطار"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن النخبة في الوقت الحالي يبدوا لديها هواية راحة العقل، حيث إن مصر تُحارب الإرهاب وتظهر النخبة على السطح وتقول "الإرهاب لا دين له"، متسائلا: " الإرهاب ملهوش دين يعني أنك تحارب وهم، يبقى بأي طريقة بتعملوا تجديد للخطاب الديني طالما أن الإرهاب لا دين له، قول الإرهاب له دين وفهم معين للدين وأنا واقف ضده وهذه هي المعركة".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما ينادي بالمواجهة الفكرية للإرهاب ولم يجد أي نتيجة، وهذا يعني أنه لا يوجد نخبة تستطيع تحديد من العدو، وأصبح هناك غياب للمواجهة الفكرية.

مضيفا: " عندما يكون هناك غياب للمواجهة الفكرية للإرهاب يعني أن هناك غياب لمحاربة الإهارب، وتفضل بقى المسألة المأسوية أن اللي يتحمل العبء القوات المسلحة العظيمة والشرطة ويتحملوا تخلف النخبة".

وتابع: " قبل كده كانوا بيقولوا ده وشه باهت ومخطوف أصل عنده فكر، فالفكر مرض، فالنخبة عندنا تُطلق عبارات بلا فاعلية، ولديها مهارة واحدة فقط أنها إزاي تكتب بطريقة لا تحدث أي تغيير ويوهم نفسه أنه أدى المهمة"، مستشهدًا على ذلك بالصراع في المنطقة وخاصة من الجانب الإيراني، فهناك تكتل خليجي وتحركات أجنبية وأمريكية وروسية حول هذا الملف، بسبب التدخلات الإيرانية السلبية في المنطقة، تطلع النخبة يقولوا بدل ما تعملوا حروب ما تقعدوا تتفهموا، فعندنا النخبة في حالة رخوة مفيهاش الحماس والحمية في مواجهة الأخطار ، وخاصة خطر تكون أو لا تكون".
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